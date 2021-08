Basket

Basket - NBA : Cette énorme révélation sur la blessure de Devin Booker !

Publié le 15 août 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 15 août 2021 à 21h47

Battus en finales NBA contre Milwaukee, les Suns de Phoenix n’ont pas pu aller au bout de leur rêve. Près d’un mois après le dénouement de cette saison, Monty Williams est revenu sur une blessure cachée de Devin Booker.

Si les Suns se sont qualifiés cette année pour les playoffs pour la première fois depuis dix saisons, ils ont aussi atteint les finales NBA. Une performance XXL qui s’explique notamment par le niveau impressionnant de Devin Booker. Mais lors des finales contre les Bucks, Booker a perdu de sa classe et a beaucoup moins pesé sur le résultat. Ce qui justifie peut-être la défaite des Suns. Mais il ne s'agit pas de la seule raison…

« Ce que les gens n’ont pas compris, c’est qu’il jouait sur une seule jambe »