Basket - JO : L'anecdote de Batum sur l'entente entre les différents sports collectifs !

Publié le 9 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que les Jeux Olympiques ont pris fin dimanche à Tokyo, le sport collectif français a brillé par ses performances. Malgré les restrictions sanitaires, Nicolas Batum a confié que les différentes équipes essayaient de se soutenir au sein du village olympique.

Hormis le football, les sports collectifs français ont brillé lors des Jeux Olympiques de Tokyo. En basket, les équipes masculines et féminines ont respectivement décroché l'argent et le bronze, tandis que le volley-ball masculin et les deux équipes de handball ont remporté la médaille d'or. Alors que les JO se sont terminés dimanche, la totalité des équipes médaillées s'est retrouvée au Club France. L'occasion pour ces différentes disciplines de célébrer ensemble leur succès.

« De temps en temps, on se croisait au rayon salades »