Basket

Basket - JO : La grande annonce de Nicolas Batum après la défaite contre les USA !

Publié le 7 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Après la défaite des Bleus en finale des JO contre les USA, Nicolas Batum a pointé du doigt les erreurs commises, avant d’annoncer la couleur pour l’avenir.

La France y a cru, s’est battue, mais cela n’a pas suffit. Dans une rencontre très disputée face à une Team USA au niveau, les Français n’ont pas pu rééditer l’exploit de battre l’équipe entraînée par Gregg Popovich. Même s’il y avait la place, les Bleus ont commis trop d’erreurs pour espérer titiller les Américains emmenés par un Kevin Durant exceptionnel. De quoi laisser des regrets à Nicolas Batum, le capitaine français.

« On espère que le basket français continuera à glaner des médailles et pourquoi pas une médaille d’or »