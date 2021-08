Basket

Basket - JO : Nicolas Batum revient sur son contre victorieux !

Publié le 5 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueurs d’un petit point de la Slovénie en demi-finale des Jeux Olympiques, les Bleus affronteront Team USA ce samedi en finale. Nicolas Batum, le capitaine français, est revenu après la rencontre sur son contre victorieux à la dernière seconde.

Les Bleus étaient attendus, ils ont confirmé les attentes. Après un tournoi qui avait magnifiquement débuté par une victoire contre Team USA, les hommes de Vincent Collet ont conservé le même niveau de jeu en battant tout le monde sur leur passage. Et la Slovénie n’y a pas échappé. Malgré un Luka Doncic taille patron, les Bleus ont réalisé une performance de haute voltige, à l’image de Nicolas Batum, le capitaine du navire. Auteur d’un contre salvateur à la dernière seconde, Batman a envoyé la France en finale.

« Je savais que j’allais l’avoir »