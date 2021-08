Basket

Basket : Le message émouvant de Rudy Gobert pour Pau Gasol !

Publié le 4 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Juste après l’élimination de l’Espagne, Pau Gasol a annoncé sa retraite internationale. Alors Rudy Gobert a tenu à lui rendre hommage après le match des Bleus.

Si les affrontements entre la France et l’Espagne ont toujours réservé des belles bagarres, c’est à un moment d’émotion qu’on a eu droit cette fois-ci. Après la défaite de la Roja contre Team USA, Marc et Pau Gasol ont annoncé qu’ils prenaient leur retraite internationale. Plus de quinze ans de fidèles et loyaux services, mais les deux frères souhaitent laisser la place aux plus jeunes. Et juste après le match des Bleus, Rudy Gobert a tenu à rendre hommage à Pau Gasol.

« Pour tous les jeunes d'Europe comme moi que vous avez inspirés »