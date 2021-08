Basket

Basket : L'énorme annonce des frères Gasol sur leur avenir !

Publié le 3 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Eliminée par Team USA lors des quarts de finale des JO, l’Espagne vient également de perdre deux monuments partis en retraite internationale : Pau et Marc Gasol.

C’était le choc de ces quarts de finale, et il n’a pas déçu. Pour la cinquième fois consécutive, l’Espagne affrontait les USA aux Jeux Olympiques. Et pour ne pas changer, les Américains ont eu le dernier mot en disposant des Espagnols 96-81, malgré un score de parité à la mi-temps. A 41 et 36 ans, Pau et Marc Gasol étaient encore les leaders la Roja qui espèrerait venir à bout de Team USA. Mais face à un Kevin Durant des très grands jours, l’Espagne a plié. Et les frères Gasol ont d'emblée pris une grosse décision…

« C’est le moment d’arrêter avec le maillot national et de laisser la place aux jeunes »