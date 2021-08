Basket

Basket - JO : Kevin Durant révèle le joueur qui l'a inspiré pour son record !

Publié le 2 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Devenu le meilleur marqueur de l'histoire des États-Unis aux JO, Kevin Durant a révélé qu'il s'inspirait grandement de Carmelo Anthony, précédent détenteur de ce record.

Au terme de la victoire de Team USA contre la République tchèque (119-84), Kevin Durant est devenu le meilleur marqueur de la sélection américaine aux Jeux Olympiques. Avec 23 points inscrits dans la rencontre, Durant a ainsi atteint un total de 339 points avec les États-Unis aux JO, devançant les 336 unités de Carmelo Anthony. Et c'est ce dernier qui a beaucoup inspiré Kevin Durant. Les deux joueurs ont en effet participé ensemble à deux reprises aux Jeux Olympiques, lors des succès à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

« J’ai essayé de voler certaines de ses techniques »