Basket - JO : Le coup de gueule d’Evan Fournier avant la finale !

Publié le 6 août 2021 à 9h35 par T.M.

Ce samedi, la France affronte les Etats-Unis en finale du tournoi olympique de basket. Toutefois, avant ce grande rendez-vous, Evan Fournier n’a pas manqué de pousser un coup de gueule.

L’équipe de France de basket va donc jouer ce samedi pour une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Après avoir disposé de la Slovénie de Luka Doncic au terme d’un incroyable affrontement, les Bleus vont retrouver Team USA avec Kevin Durant, Draymond Green et compagnie. En ouverture de ce tournoi olympique, les hommes de Vincent Collet avaient frappé fort en s’offrant les Américains. La France pourrait-elle réitérer cet exploit, cette fois en finale des JO ?

« C’est de la grosse merde »