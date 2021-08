Basket

Basket - JO : Vincent Collet lance les hostilités avant la finale des JO !

Publié le 5 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Qualifiés pour la finale, les Bleus affronteront les USA ce samedi. Le match d’une vie pour tous les joueurs, mais aussi pour Vincent Collet, le sélectionneur français.

21 ans après la finale disputée aux Jeux Olympiques de Sydney, les Bleus sont de retour à ce stade de la compétition. Après une victoire au bout du suspense contre la Slovénie, la France a rejoint les USA. Une performance historique pour tout ce groupe qui avait déjà fait forte impression à la Coupe du Monde 2019, mais aussi pour Vincent Collet, le tacticien de cet effectif si talentueux.

« Ce match est le plus important de mon histoire en tant qu’entraîneur »