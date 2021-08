Basket

Basket - JO : Rudy Gobert annonce la couleur avant la finale des JO !

Publié le 5 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Après la qualification historique des Bleus en finale des Jeux Olympiques, Rudy Gobert a partagé toute sa joie avant de lancer le match contre les USA.

Ils l’ont fait ! Dans un match au scénario irrespirable, les Bleus ont battu la Slovénie d’un petit point (90-89). Face à un Luka Doncic au sommet de son art, l’équipe entraînée par Vincent Collet a su trouver les armes pour venir à bout des Slovènes. Côté français, tous les cadres ont répondu présents, y compris Rudy Gobert. Le pivot du Jazz a encore tout ratissé sous le cerceau, et il disputera avec tous ses coéquipiers la première finale olympique française depuis 2000, perdue face à la Team USA déjà à l'époque. Juste après la rencontre, Gobert est apparu très heureux, tout en lançant d’ores et déjà le match de samedi face à Team USA.

« Quand j’ai commencé le basket, mon rêve c’était de battre les États-Unis en finale olympique »