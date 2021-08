Omnisport

Handball : Nikola Karabatic s'enflamme pour son bilan aux JO !

Publié le 8 août 2021 à 15h35 par La rédaction

A 37 ans, Nikola Karabatic a décroché une troisième médaille d'or olympique. Une nouvelle ligne à un palmarès désormais bien rempli.

Ils n'étaient plus que trois membres des Experts . Mais ils ont tous les trois obtenu une troisième médaille d'or olympique. Après 2008, 2012 et pour oublier l'échec de 2016 (défaite en finale face au Danemark), Mickael Guigou, Luc Abalo et Nikola Karabatic ont à nouveau décroché la récompense suprême. Pour cela il a fallu effectuer un parcours quasi sans fautes avec des victoires contre l'Espagne (36-31) , l'Egypte en demi-finale (27-23) et le Danemark en finale (25-23).

Karabatic fier de sa carrière