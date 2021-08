Handball

Handball - JO : Hansen annonce la couleur avant la finale contre la France !

Publié le 7 août 2021 à 13h35 par T.M.

Ce samedi, l’équipe de France de handball affronte le Danemark en finale des Jeux Olympiques. Côté danois, Mikkel Hansen s’est confié sur ce grand rendez-vous.

Et de 4 ! Ce samedi, l’équipe de France de handball dispute sa 4ème finale en 4 Olympiades. Après avoir remporté les JO en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres, les Bleus avaient échoué à Rio, en 2016, face au Danemark. Ironie du sort, ces deux équipes se retrouvent encore en finale des Jeux Olympiques pour se disputer la médaille d’or. Qui de la France ou du Danemark s’imposera ? Pour conserver leur bien, les Danois pourront bien évidemment compter sur un très grand Mikkel Hansen, qui est prêt à aller au combat face à des joueurs qu’il connait très bien, lui le joueur du PSG où il évolue notamment avec un certain Nikola Karabatic.

« J'aime toujours jouer contre les bonnes équipes »