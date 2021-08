Handball

Handball - JO : L'analyse de Claude Onesta sur le retour au top des Bleus !

Publié le 6 août 2021 à 16h35 par La rédaction

L'équipe de France de handball va disputer une finale des Jeux Olympiques pour la quatrième fois d'affilée. Une performance qui satisfait Claude Onesta, l'ancien sélectionneur des Bleus lors des trois précédents JO.

Les Experts sont toujours présents au plus haut niveau. Pour la quatrième fois consécutive, l'équipe de France de handball se retrouve en finale des Jeux Olympiques. À la tête des Bleus entre 2001 et 2016, Claude Onesta avait décroché l'or à Pékin en 2008 et à Londres 2012. Pour son dernier match sur le banc lors de la finale de Rio en 2016, l'entraîneur français s'était incliné contre le Danemark. La France aura l'occasion de prendre sa revanche sur ce même adversaire samedi. Aujourd'hui responsable de la haute performance à l'Agence nationale du sport, Claude Onesta savoure le retour au premier plan des Français après une période en demi-teinte.

« Une équipe stable avec de la maîtrise par les anciens et du génie par les nouveaux »