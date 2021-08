Omnisport

Handball - JO : Nikola Karabatic en plein rêve après la qualification en finale !

Publié le 5 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 5 août 2021 à 18h39

Qualifiée en finale des JO pour la 4ème fois de suite, l’équipe de France affrontera le Danemark samedi. Nikola Karabatic, auteur d’un nouveau gros match, a laissé éclater sa joie après la rencontre.

Comme au volley et au basket, l’équipe de France de handball s’est qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques. Pour la 4ème fois de suite, les Experts joueront pour remporter une médaille d’or ce samedi face au Danemark. En demi-finale, la France a facilement disposé de l’Egypte, grâce notamment à une nouvelle grosse performance de Nikola Karabatic, âgé de 37 ans. Après la rencontre, le joueur du PSG n’a pas caché son immense joie.

« C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport collectif »