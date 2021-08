Handball

Handball : Karabatic dresse un premier bilan des JO de Tokyo !

Publié le 2 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Sorti sans encombres du premier tour, les Bleus affronteront le Bahrein en quart de finale ce mardi. Une inquiétude toutefois, les blessures de Hugo Descat et Timothey N'Guessan. Un sujet sur lequel est revenu Nikola Karabatic.

Auteur d'un premier tour quasi parfait (4 victoires pour une seule défaite contre la Norvège), les Bleus confirment leur statut dans ces jeux de Tokyo. Médaillée d'or à Pékin et Londres puis d'argent à Rio, l'équipe de France de Handball souhaite ramener une nouvelle médaille et a prouvé ses aptitudes dès cette phase de groupe. Seule ombre au tableau, les blessures de Hugo Descat et Timothey N'Guessan lors du dernier match, pourtant anecdotique, face à la Norvège (29-32).

« Sans ce point noir, le bilan est parfait »