Handball

Handball : Nikola Karabatic annonce la couleur pour la suite des JO !

Publié le 28 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Encore vainqueurs ce mercredi contre l’Allemagne, les Bleus confirment leur très bon début de compétition. Mais pour Nikola Karabatic et ses coéquipiers, cette victoire n’est qu’une étape dans leur quête de l'or olympique.

Après l’Argentine et le Brésil, c’est au tour de l’Allemagne de subir la loi des Français. Ce mercredi, les Bleus se sont imposés d’un petit but contre la Mannschaft . Après trois rencontres, les hommes de Guillaume Gille sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques. Homme fort des Experts, Nikola Karabatic s’est exprimé après la rencontre, et il a annoncé la couleur pour la suite de la compétition.

« On est heureux mais pas rassasiés »