Handball

Handball : Nikola Karabatic se lâche sur les conditions de vie aux Jeux Olympiques !

Publié le 23 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Juste avant le premier match contre l’Argentine, Nikola Karabatic est revenu sur les conditions de vie difficiles de l’équipe de France de handball à Tokyo.

À un jour de son entrée en lice dans ces Jeux Olympiques, l’équipe de France de handball fignole sa préparation. 5 ans après la défaite en finale des JO de Rio, l’objectif est clair : remettre la main sur la médaille d’or. Une ambition partagée par Nikola Karabatic, l’homme fort des Experts . Malgré une grosse blessure au genou en octobre dernier, le joueur du PSG sera bien de la partie. Interrogé par RMC juste avant le premier match contre l’Argentine, Karabatic est revenu sur les conditions de vie difficiles à Tokyo.

« Le plus dur, ce ne sont pas les matchs »