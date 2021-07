Omnisport

Handball : Les confidences de Nikola Karabatic sur les Jeux Olympiques !

Publié le 22 juillet 2021 à 17h35 par T.M.

Après des derniers mois très compliqués notamment en raison d’une blessure, Nikola Karabatic est heureux d’être actuellement à Tokyo pour disputer les JO avec l’équipe de France de handball.

Ce vendredi, le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Tokyo sera réellement donné avec la cérémonie d’ouverture. Décalée d’un an cette Olympiade va se tenir dans un contexte particulier, étant donné qu’il n’y aura pas de spectateurs. Néanmoins, les athlètes présents au Japon restent déterminés à faire de leur mieux pour aller chercher une médaille. Cela vaut notamment pour Nikola Karabatic, lui est actuellement avec l’équipe de France de handball. Et à l’occasion de propos rapportés par L’Equipe , la star tricolore s’est confié sur ce grand rendez-vous pour lui.

« Beaucoup de fierté d'être présent à ces Jeux »