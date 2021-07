Handball

Handball : Nikola Karabatic annonce la couleur avant les JO de Tokyo !

Publié le 12 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Nikola Karabatic arrive gonflé à bloc pour cette édition 2021. Malgré une opération au genou en octobre, le Français pourra tenir sa place et se montre déterminé.

Un an et demi sépare les deux dernières sélections en Bleu de Nikola Karabatic. Absent du Mondial 2021 (où les Bleus ont terminé 4e), l'arrière gauche du PSG Handball s'était blessé en septembre lors d'un match contre Ivry. Une rupture des ligaments croisés du genou droit a ainsi conduit Karabatic à subir une opération. A 37 ans, cette blessure aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais le Parisien a témoigné de sa solidité, pour disputer ses derniers Jeux Olympiques.

‹‹ C'était hors de question de faire partie de l'équipe si je suis un boulet ››