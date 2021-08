Handball

Handball - JO : Coup dur pour l’équipe de France !

Publié le 3 août 2021 à 0h35 par La rédaction

Alors que l’équipe de France de Handball marchait sur l’eau, elle a vite remis les pieds sur terre. Pour cause, N’Guessan et Descat se sont blessés et leur fin de compétition s’inscrit en pointillé.

Les Bleus étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. Le résultat du dernier match de poule contre la Norvège était donc anecdotique. Mais au-delà de la défaite, ce sont les blessures de deux joueurs majeurs de l’équipe de France qui inquiètent. Timothée N’Guessan et Hugo Descat, très performants depuis le début des Jeux, sont touchés respectivement au mollet et à l’adducteur. On ne devrait plus revoir les deux joueurs lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo.

N’Guessan forfait

La blessure de l’ailier gauche Hugo Descat est apparue après une course complètement anodine en fin de match. L’abattement perçu sur le visage de Descat sur le banc après sa sortie était révélateur. Pour l’instant, le meilleur buteur français lors de ces Jeux Olympiques n’a pas été remplacé par le staff de l’équipe de France mais le pessimisme régnait… Quant à Timothée N’Guessan, il est d’ores et déjà forfait pour la suite. Il devrait être remplacé par le réserviste Romain Lagarde. Tout allait bien jusque là pour les Bleus. Ils devront se remettre rapidement dans le bain. Un quart de finale abordable face à Bahreïn les attend ce mardi.