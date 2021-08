Handball

Handball - JO : Nikola Karabatic s'enflamme pour le sacre des Bleus !

Publié le 7 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Ils l’ont fait ! Cinq ans après la défaite en finale contre le Danemark, les Bleus ont pris leur revanche. Pour Nikola Karabatic, ce troisième titre olympique a une saveur très particulière.

Cinq ans après leur désillusion en finale des JO à Rio, les Bleus avaient l’occasion de se racheter contre le Danemark. Au terme d’un match où la France aura énormément souffert, deux petits buts ont su faire la différence pour couronner les hommes de Guillaume Gille. Pour Nikola Karabatic, ce titre olympique est le troisième. Et moins d’un an après son énorme blessure au genou, il a une saveur très particulière.

« C’est incroyable, je n’ai même plus de force pour ressentir les émotions »