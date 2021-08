Basket

Basket - JO : Le message fort d’Evan Fournier après la défaite en finale !

Publié le 7 août 2021 à 16h35 par T.M.

Echouant en finale des Jeux Olympiques contre Team USA, Evan Fournier espère régler cela avec l’équipe de France lors des prochains grands événements.

Ce samedi matin, l’équipe de France de basket rêvait de décrocher une médaille d’or olympique. Pour cela, il fallait réaliser un nouvel exploit face à Team USA. Après avoir battu les Américains lors du premier match des JO, les hommes de Vincent Collet avançaient donc avec le plein de confiance pour cette finale. Toutefois, à cause de plusieurs erreurs et face à un énorme Kevin Durant, la France s’est inclinée de 5 points face aux Etats-Unis, devant alors se contenter de la médaille d’argent pour cette olympiade à Tokyo.

« Chaque année on monte, la marche se rétrécit »