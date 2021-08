Basket

Basket - JO : La tristesse de Rudy Gobert après la défaite en finale !

Publié le 7 août 2021 à 9h35 par T.M.

Malheureusement, l’équipe de France de basket n’aura pas réussi à battre une deuxième Team USA lors de ces JO. Se contentant de la médaille d’argent, Rudy Gobert était triste après la rencontre.

Ce samedi matin, les hommes de Vincent Collet disputaient une finale olympique XXL face à Team USA pour une médaille d’or. Et après avoir battu la bande à Kevin Durant en ouverture de ces Jeux Olympiques, la France pouvait rêver d’un exploit. Et tout au long de cette rencontre, les Bleus y ont cru mais les Américains ont finalement été trop forts. L’équipe de France s’est donc inclinée (87-82), devant alors se contenter de la médaille d’argent. Une défaite cruel pour les Français qui espéraient mieux.

« On voulait la médaille d'or, c'était mon rêve »