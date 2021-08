Basket

Basket - NBA : Stephen Curry lâche un indice sur son avenir !

Publié le 25 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Fraichement prolongé avec les Warriors, Stephen Curry s’est confié sur ce qu'il a prévu de faire dès la fin de son contrat.

Depuis les finales NBA de 2019 perdues face aux Toronto Raptors, les Warriors n’ont presque pas sorti la tête de l’eau. En plus de la perte de Kevin Durant, les blessures de Klay Thompson et Stephen Curry n’ont rien arrangé aux affaires de Golden State. Mais l’horizon semble s’éclaircir. Curry est de retour à son meilleur niveau et Klay Thompson devrait bientôt en avoir fini avec les pépins physiques. Pour assurer l’avenir de la franchise, les dirigeants des Warriors ont commencé par prolonger de 4 ans le contrat de Stephen Curry, soit jusqu’à ses 37 ans. Interrogé sur son après carrière, le double MVP a répondu en laissant planer le doute.

« Pour l’instant, je me concentre juste sur les 12 prochains mois »