Basket - NBA : Chris Paul éclaircit sa relation compliquée avec James Harden !

Publié le 7 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

S’il brille actuellement avec les Suns, Chris Paul a vécu deux saisons compliquées chez les Rockets. La faute aux blessures et à son association difficile avec James Harden.

Homme fort des Phoenix Suns aux côtés de Devin Booker, Chris Paul a vécu l’apogée de sa carrière cette saison. Pas de titre, mais les premières finales NBA de sa vie, à 36 ans. Avant cela, Chris Paul a connu bon nombre de franchises, mais beaucoup moins de succès. C’était notamment le cas avec les Rockets. De 2017 à 2019, CP3 a côtoyé James Harden, le franchise player de Houston. Une collaboration assez compliquée qui n’aura mené à rien.

« Je n’échangerais pas mon expérience ou quoi que ce soit, mais j’aurais aimé avoir certaines de ces conversations »