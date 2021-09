Basket

Basket - JO : Rudy Gobert revient sur la finale des JO !

Publié le 7 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 7 septembre 2021 à 9h45

Un mois après la finale des JO perdue contre les Etats-Unis, Rudy Gobert est revenu sur le superbe parcours des Bleus, lui qui semble avoir digéré la médaille d’argent.

A trois semaines de la reprise officielle de l’entraînement dans les différentes franchises NBA, Rudy Gobert fait son petit passage annuel en France. Au programme, des retrouvailles avec son club formateur de Saint-Quentin pour rencontrer les jeunes, certains élus et répondre à quelques médias. A cette occasion, le pivot du Jazz s’est de nouveau exprimé sur la finale des Jeux Olympiques perdue contre Team USA.

« C’est une déception mais avec le recul, on apprécie quand même le parcours accompli »