Basket

Basket - NBA : L’énorme sortie de Kyle Lowry sur Kawhi Leonard !

Publié le 4 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Champions NBA ensemble sous le maillot des Raptors en 2019, Kyle Lowry et Kawhi Leonard ont vécu une année unique. Pour se remémorer de bons souvenirs, le nouveau meneur du Heat est revenu sur leur association.

Si Kyle Lowry et Kawhi Leonard n’ont évolué qu’une saison ensemble, celle-ci a été couronnée du plus beau des succès : le premier titre de champion NBA de l’histoire des Toronto Raptors. Ensemble, ils ont formé un duo épatant qui a su disposer des Warriors dans une finale haletante. Malheureusement pour les fans de la franchise canadienne, Kawhi Leonard ne sera resté qu’une année. Kyle Lowry, qui a lui quitté Toronto pour Miami cet été, ne l’a pas oublié et a confié les dessous de leur association.

« On lui donnait le ballon, il faisait son truc »