Basket - NBA : Kawhi Leonard se fait fracasser !

Publié le 15 août 2021 à 14h35 par La rédaction

A 30 ans, Kawhi Leonard dispose d'une solide carrière et d'un certain statut. Mais pas pour tout le monde...

Kawhi Leonard réalise une grande carrière. A 30 ans, l'ailier a joué aux Spurs de San Antonio, aux Raptors de Toronto et désormais aux Clippers de Los Angeles. Leonard semble se bonifier avec le temps en témoigne sa dernière saison incroyable d'un point de vue individuel : 24,8 points de moyenne. En revanche collectivement, les Clippers se sont inclinés en finale de conférence.

Leonard responsable des défaites de ses équipes ?