Basket - NBA : La grande décision de Kawhi Leonard pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur d'une saison individuelle resplendissante, le joueur star des Clippers Kawhi Leonard pouvait potentiellement se retrouver libre à la fin de la saison. Le joueur aurait fait un choix fort quant à son avenir.

A 30 ans, Kawhi Leonard a réalisé un exercice 2020-2021 de haute volée. Une moyenne hallucinante de 24,8 points par matchs, dans la lignée de son excellente saison précédente. Mais cette belle histoire s'est brisée lors du 4e match de la demi-finale de Conférence contre le Jazz d'Utah. Leonard a chuté et s'est blessé gravement au ligament du genou droit. Par la suite, les Clippers se sont inclinés, échouant dans leur objectif de titre. Dans le même temps, l'ancien des Spurs se remet physiquement pour revenir au top la saison prochaine.

Vers une prolongation ?