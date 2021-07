Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal fait son mea culpa pour Ben Simmons !

Publié le 14 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Après l’élimination inattendue en playoffs, Ben Simmons a été ciblé par de nombreuses critiques et notamment par des anciens joueurs de NBA. Shaquille O’Neal s’est récemment excusé par rapport à ses déclarations faites à chaud sur l’Australien.

Ben Simmons est totalement passé à côté de sa série contre Atlanta en playoffs et a logiquement reçu de nombreuses critiques. L’Australien ne sera pas présent aux JO de Tokyo cet été et préfère s’entrainer personnellement sur son jeu afin de revenir plus fort pour la saison prochaine. Si son talent est indéniable, Ben Simmons doit se remettre en question s’il veut passer un cap et devenir un joueur élite des deux côtés du terrain. Shaquille O’Neal qui l’a durement critiqué après la déconvenue des Sixers, s’est récemment excusé en expliquant les raisons de ses attaques.

« En gros, je voulais seulement lui dire d’être agressif »