Basket

Basket - NBA : L'incroyable sortie de ce joueur sur son départ des Warriors !

Publié le 7 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé dans l'optique de pallier la blessure Klay Thompson, Kelly Oubre n'a visiblement pas apprécié son passage du côté des Golden State Warriors.

Cantonné au banc en fin de saison, l’ailier des Golden State Warriors, Kelly Oubre a très mal vécu la situation. Arrivé afin de pallier l'absence de Klay Thompson, le joueur de 25 ans ne fera pas de vieux os dans la franchise de la star Stephen Curry. En effet, Tsunami Papi comme il est surnommé, n’a pas du tout apprécié son passage dans le club de la baie. Et il n’a pas manqué de le faire savoir. Au micro du journaliste Chris Haynes, le numéro 12 des Warriors n’a pas mâché ses mots au moment d’exprimer son mécontentement.

« Je suis béni de quitter les Warriors et d’être agent libre ! »