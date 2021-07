Basket

Basket - NBA : Une grosse polémique pour Kevin Durant et Kyrie Irving ?

Publié le 6 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Les deux stars des Brooklyn Nets Kyrie Irving et Kevin Durant pourraient se retrouver au coeur d’une grosse polémique, la faute à un écart survenu au mois de novembre 2020.

Après une saison terminée précipitamment par une fâcheuse élimination en demi-finales de conférence face au finaliste actuel Milwaukee, les stars des Brooklyn Nets font malheureusement parler d’elles hors des parquets. En effet, d’après l’écrivain Matt Sullivan, récent invité du Dan Le Batard Show with Stugotz Kyrie Irving et Kevin Durant auraient brisé la bulle sanitaire au mois de novembre dernier, chose formellement interdite. Les deux joueurs se seraient retrouvés afin d’organiser une sorte de camp secret afin de se remettre d’aplomb. Selon les propos de l’auteur du livre Can’t Knock The Hustle , impossible de savoir si cette initiative est à mettre au crédit des deux joueurs ou de leurs dirigeants.

Des répercussions potentiellement lourdes