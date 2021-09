Basket - Equipe de France

Basket : Après leur accrochage, Evan Fournier s'est expliqué avec Jean-Michel Blanquer !

Publié le 5 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Après un accrochage entre Jean-Michel Blanquer et Evan Fournier sur Twitter, sur le sujet des cours d'EPS, le ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse, et des Sports a demandé une rencontre au basketteur français. Un moment qui a eu lieu, entre les deux, ce dimanche.

C’était un accrochage qui a fait du bruit ! Après les Jeux d’Olympiques de Tokyo, Jean- Michel Blanquer, le ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse, et des Sports, avait mis en avant sur les réseaux sociaux la réussite des cours d’EPS dans les écoles françaises suite à la victoire des sports collectifs. Le joueur des New York Knicks, Evan Fournier, avait répondu à cela dans un entretien accordé au Parisien : « Quand tu fais ton cours d’EPS à l’école, tu as l’impression que ce sont des heures de vacances. La moitié de la classe s’en fout, donc c’est dommage. Le basket français vit grâce aux clubs, aux bénévoles, aux camps de basket. Gamin, j’ai eu la chance de tomber dans un très bon club. C’est ça qui fait vivre le basket, pas l’école. »

Une rencontre a eu lieu entre Blanquer et Fournier