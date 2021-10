Basket

Basket - NBA : L'énorme sortie de Zion Williamson avant la reprise !

Publié le 3 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 3 octobre 2021 à 19h37

Annoncé comme un futur crack de la NBA, Zion Williamson ne manque pas d'ambition. Le joueur de 21 ans compte bien emmener les Pelicans en playoffs cette saison, notamment après l'échec de l'an passé.

Alors que la saison régulière de NBA ne débutera que le 19 octobre prochain, Zion Williamson semble déjà être d'attaque. La pépite des New Orleans Pelicans veut rebondir après l'échec de son équipe lors des qualifications pour les playoffs l'année dernière. Destiné à briller sur les parquets, l'ailier fort drafté en première position en 2019 compte bien relever la tête pour tenter d'emmener cette fois-ci les Pelicans en playoffs lors de la saison à venir.

«Ça m’a vraiment rendu malade»