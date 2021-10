Basket

Basket - NBA : Tom Brady, GOAT... L'énorme sortie de LeBron James !

Publié le 4 octobre 2021 à 21h35 par A.D.

Alors que Tom Brady est dans le débat du GOAT tous sports confondus, LeBron James a estimé qu'il ne pouvait pas avoir ce titre parce qu'il était footballeur américain.

Tom Brady n'est pas le plus grand athlète américain de l'Histoire. C'est du moins ce que pense LeBron James. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , la star des LA Lakers a expliqué que Tom Brady ne pouvait pas être le GOAT tous sports confondus car il évoluait en NFL, la ligue de football américain.

«Brady est le meilleur quarterback que j’ai jamais vu, mais...»