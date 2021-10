Basket

Basket - NBA : LeBron James rend un vibrant hommage à... Mohamed Salah !

Publié le 4 octobre 2021 à 18h35 par A.D.

Auteur d'un top but ce dimanche face à Manchester City, Mohamed Salah a reçu les éloges de LeBron James.

Alors que Liverpool et Manchester City étaient dos à dos ce dimanche (1-1), Mohamed Salah a inscrit un but venu d'ailleurs dans le dernier quart d'heure de ce choc de Premier League. Après avoir mystifié la défense de Pep Guardiola, l'international égyptien a fait trembler les filets d'Ederson. Une action qui en a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux, et même un certain LeBron James, star de la NBA du côté des LA Lakers.

LeBron James est impressionné par Mohamed Salah