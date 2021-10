Basket

Basket - NBA : LeBron James se fait interpeller après ses propos polémiques !

Publié le 4 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que certains joueurs refusent de se faire vacciner, la tension monte sur ce sujet épineux dans les coulisses de la NBA. Après avoir relayé un coup de gueule de Draymond Green sur l'obligation de la vaccination, LeBron James a été grandement mis en cause par Enes Kanter.

La polémique sur la vaccination prend de l'ampleur en NBA. À Golden State, Andrew Wiggins a refusé de se faire vacciner et pourrait ainsi manquer tous les matchs à domicile des Warriors . Face à cette situation, Draymond Green a apporté son soutien à son coéquipier, en déclarant notamment : « Vous dites qu’on vit dans le Pays de la Liberté, eh bien, vous ne laissez de liberté à personne, parce que vous forcez des gens à faire quelque chose. Et ça va à l’encontre de tout ce que défend, ou prétend défendre l’Amérique. » Un message relayé et soutenu par LeBron James sur Twitter : « Je n’aurais pas pu mieux le dire. » Ces mots du joueur des Lakers ont fait sortir de ses gonds Enes Kanter, pivot chez les Boston Celtics.

« Quand j’ai entendu ça, j’étais déçu, car c’est ridicule »