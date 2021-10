Basket

Basket - NBA : Zion Williamson annonce une révolution dans son jeu !

Publié le 4 octobre 2021 à 23h35 par A.D.

Alors qu'il n'est âgé que de 21 ans, Zion Williamson veut déjà faire évoluer son jeu pour la prochaine saison, comme il l'a lui-même révélé.

A seulement 21 ans, Zion Williamson fait déjà le plus grand bonheur des New Orleans Pelicans. Et pour que sa franchise obtienne de meilleurs résultats, le crack de 2m01 est prêt à faire des efforts considérables. Comme il l'a annoncé en conférence de presse, Zion Williamson a décidé de révolutionner son jeu pour être d'autant plus performant avec les New Orleans Pelicans.

«Les gens vont me voir rendre le jeu plus facile pour moi»