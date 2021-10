Basket

Basket - NBA : Covid, vaccin... Kevin Durant vole au secours de Kyrie Irving !

Publié le 10 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2021 à 18h37

Alimentant la polémique chez les Brooklyn Nets, Kyrie Irving crée un sentiment mitigé au sein de sa formation. Néanmoins, Kevin Durant a tenu à apporter son soutien à son coéquipier.

Depuis quelques temps maintenant, Kyrie Irving alimente une grande polémique chez les Brooklyn Nets. En effet, le meneur de jeu refuse de se faire vacciner contre la Covid-19. Le joueur encourt plusieurs sanctions, entre suspension par la ville de New-York et amende monumentale. Mais rien à faire, le joueur de 29 ans refuse de changer ses convictions. Forcément, cette situation handicape la formation des Brooklyn Nets, qui ne peut pas compter sur Uncle Drew les jours de match. Mais ce n’est pas pour autant que Kevin Durant compte lâcher son coéquipier.

« Je veux qu'il fasse partie de ce groupe. C'est un joueur spécial »