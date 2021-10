Basket

Basket - NBA : Cette révélation sur l’arrivée de James Harden chez les Nets !

Publié le 13 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

En janvier dernier, la NBA a tremblé suite au trade envoyant James Harden chez les Nets. Et en s’offrant cette star, la franchise de Brooklyn avait visiblement une idée derrière la tête.

Après avoir frappé très fort en s’offrant Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets se sont constitués un Big 3 XXL en accueillant ensuite James Harden. En janvier dernier, The Beard a rejoint la franchise de Brooklyn en provenance des Rockets de Houston. Un trade qui a fait énormément parler en NBA et de nouvelles révélations continuent d’arriver à propos de cette opération. Et comme expliqué par le journaliste Anthony Puccio, les Nets auraient recruté James Harden dans l’optique d’un problème avec Kyrie Irving… ce qui est en train d’arriver puisque le meneur refuse de se faire vacciner contre le coronavirus et va donc manquer plusieurs matchs.

« Une certaine assurance au cas où Kyrie était indisponible »