Basket

Basket - NBA : Brooklyn prend une décision fracassante pour Irving !

Publié le 12 octobre 2021 à 23h35 par A.C.

Les Brooklyn Nets ont décidé de frapper fort pour Kyrie Irving, au centre d’une vive polémique depuis plusieurs semaines.

Les théories, Kyrie Irving a toujours adoré ça. Le meneur des Brooklyn Nets a été mondialement connu pour son talent sur les parquets, mais également pour sa fâcheuse habitude à croire à tous les complots possibles et imaginables. Il a d’ailleurs plusieurs fois publiquement assuré que la Terre est plate au lieu que sphérique et depuis le début de la crise sanitaire, il s’est plusieurs fois fait remarquer pour ses sorties sur le vaccin contre le Covid-19. Une position délicate, puisque la NBA a décidé que tous les joueurs de la ligue devront se soumettre au vaccin...

« Devant la situation actuelle et après délibération, il a été décidé que Kyrie Irving ne jouera et ne s’entrainera pas avec le groupe, jusqu’à ce qu’il soit éligible pour jouer »