Basket - NBA : Michael Jordan dévoile le nom du sportif qui l’a intimidé !

Publié le 11 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Michael Jordan n'a jamais eu peur de personne au cours de sa carrière en NBA. En revanche, le joueur mythique des Chicago Bulls était intimidé par un sportif en particulier.

Au cours de sa carrière en NBA, Michael Jordan a régulièrement intimidé ses adversaires. Avec les Chicago Bulls, l’icône mythique de la ligue américaine était impressionnante sur le parquet. L’adversité ne lui faisait pas peur. Pourtant, Michael Jordan a joué contre des gros noms de la NBA comme Charles Barkley ou Karl Malone. Mais l’arrière n’était effrayé par personne dans le monde du basket. En revanche, il y avait bien un sportif qui arrivait à intimider MJ .

« Dès qu’il marchait près de mois sur le green je m’éloignais. »