Basket - NBA : Michael Jordan donne son favori pour le titre de champion NBA !

Publié le 13 octobre 2021 à 10h35 par Th.B.

Champions NBA en titre, les Milwaukee Bucks ne sont pas à exclure de la question de leur propre succession selon Michael Jordan qui a cependant souligné d’autres facteurs à prendre en compte dont la gestion des franchises vis-à-vis du Covid-19.

Champion NBA à six reprises avec les Chicago Bulls dans les années 90 et menant à bien deux three peat, Michael Jordan est sans contestation possible un maître en la matière lorsqu’il s’agit de soulever le trophée Larry O’Brien. Aujourd’hui propriétaire des Charlotte Hornets, His Airness ne peut pas témoigner du succès de sa franchise au plus haut niveau, mais garde bien évidemment un oeil attentif à sur ce qui se fait de mieux en NBA et sur les prétendants à une bague NBA. Selon Jordan, pour ce qui est de la saison régulière à venir et de la victoire finale aux Play-Offs, il ne faudrait pas bien évidemment écarter les champions en titre, à savoir les Milwaukee Bucks. Néanmoins, la concurrence s’annonce rude et les dés pourraient être jetés par l’intermédiaire de la gestion du Covid-19.

Pour Jordan, Milwaukee a une carte à jouer, mais…