Basket - NBA : Le constat terrible de Kevin Durant sur la polémique Kyrie Irving !

Publié le 15 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 11h39

Kyrie Irving refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid-19 et devrait donc manquer tous les matchs à domicile de Brooklyn. De son côté, Kevin Durant espère que les différents partis trouveront rapidement un terrain d'entente.

Kyrie Irving n'en finit plus de faire polémique du côté de la NBA. Le joueur de Brooklyn ne veut toujours pas se faire vacciner contre le Covid-19. De ce fait, le meneur des Nets devrait manquer tous les matchs à domicile de son équipe. Pour son coéquipier Kevin Durant, Kyrie Irving est le seul maître de sa décision.

« Il fait ce qu’il veut et l’équipe fait pareil »