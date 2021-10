Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert dévoile sa recette miracle !

Publié le 14 octobre 2021 à 21h35 par A.D.

Profil unique en son genre en NBA, Rudy Gobert se distingue par son style de jeu très défensif. Interrogé sur le sujet, le Français a expliqué comment il faisait pour performer dans ce secteur.

Rudy Gobert se démarque par son style de jeu très défensif en NBA. Pièce maitresse de l'Utah Jazz, le Français permet à sa franchise d'être on ne peut plus solide lorsqu'elle n'a pas le ballon. Lors d'un entretien accordé à Sirius XM NBA Radio , Rudy Gobert s'est livré sur son profil de jeu et a donné sa recette miracle pour être toujours au top sur le plan défensif.

«Il faut être acharné»