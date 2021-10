Basket

Basket - NBA : La grosse annonce de Rudy Gobert !

Publié le 3 octobre 2021 à 13h35 par T.M.

A l’aube de la nouvelle saison de NBA, Rudy Gobert a affiché ses ambitions avec le Jazz.

Dans quelques jours maintenant, la NBA va reprendre ses droits de l’autre côté de l’Atlantique. Les meilleures franchises vont donc s’affronter à nouveau avec un grand objectif en tête : succéder aux Bucks et remporter le titre de champion. Cette saison encore, la concurrence promet d’être rude, que ce soit à l’Ouest, comme à l’Est. Il faudra bien évidemment compter sur le Jazz de Rudy Gobert. Après avoir réussi une très bonne saison régulière lors du dernier exercice, la franchise de Salt Lake City avait chuté en playoffs. Un problème que veut résoudre Gobert.

« Notre objectif est de gagner un championnat »