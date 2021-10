Basket

Basket - NBA : Le message rassurant de James Harden sur son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu'il était annoncé en passe de prolonger avec les Brooklyn Nets, James Harden n'a finalement pas étendu son engagement. Mais l'arrière s'est montré rassurant au moment d'évoquer le sujet.

Décidément, rien ne va plus chez les Brooklyn Nets. Alors que le feuilleton Kyrie Irving bat son plein, James Harden poserait également un léger problème. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une player option, l’ancien des Houston Rockets était annoncé en passe de prolonger son bail. Mais à l’arrivée, The Beard n’a pas étendu son engagement avant la deadline, fixée au 18 octobre. Néanmoins, James Harden s’est montré rassurant au moment d’aborder le sujet face à la presse.

« Brooklyn n'a aucune raison de s’inquiéter »