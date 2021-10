Basket

Basket - NBA : Ce terrible constat sur l'arrivée de Westbrook aux Lakers !

Publié le 23 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

S'il a réalisé une performance plutôt bonne ce samedi contre les Phoenix Suns (défaite 115-105), Russell Westbrook n'a pas réussi à apporter la victoire aux Los Angeles Lakers. Skip Bayless l'a donc invité à changer de rôle rapidement au sein de sa nouvelle équipe.

Depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook éprouve quelques difficultés sur le parquet. S’il a presque réussi l’un de ses fameux triple-double (15 points, 11 rebonds, 9 passes décisives) ce samedi, le meneur de jeu a tout de même vu son équipe s’incliner face aux Phoenix Suns (115-105) pour la deuxième fois de la saison en autant de rencontres. Ainsi, quelques critiques commencent à s’abattre sur l’ancien du Thunder d’Oklahoma City. Et pour certains, Russell Westbrook devrait faire un tour sur le banc des remplaçants.

« Pour moi il doit devenir le Manu Ginobili de cette équipe »