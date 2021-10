Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Anthony Davis sur Russell Westbrook après ses débuts ratés avec les Lakers !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Tout juste arrivé chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook n'a pas encore pu montrer de quoi il était capable. Le meneur de jeu a totalement manqué ses débuts avec sa nouvelle franchise. Néanmoins, le joueur de 32 ans serait très loin d'être abattu.

Très attendu pour ses débuts avec les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook n’a pas réellement su répondre aux attentes. Lors de la défaite face aux Golden State Warriors mercredi dernier (121-114), le meneur de jeu a été presque invisible (8 points, 5 rebonds, 4 passes décisives en 35 minutes). RussWest ne s’est pas encore totalement adapté à sa nouvelle franchise et cela se ressent sur le parquet. Néanmoins, malgré ses débuts ratés, Russell Westbrook garderait confiance en lui.

« Il est revenu à l’entrainement en étant lui-même »