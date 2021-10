Basket

Basket - NBA : Les confidences de Gobert sur l’échec du Jazz en Play-Offs…

Publié le 20 octobre 2021 à 15h35 par Th.B.

Pourtant irrésistible en saison régulière lors de l’exercice précédent, l’Utah Jazz est rapidement sorti de la course au Trophée Larry O’Brien en Play-Offs la saison passée. L’occasion pour Rudy Gobert de revenir sur cet échec.

Rudy Gobert est devenu pour la troisième fois la saison dernière défenseur de l’année dans le cadre de la saison régulière. D’ailleurs, l’Utah Jazz était parvenu à décrocher la première place au sein de la conférence Ouest. Cependant, le parcours de la franchise de l’Utah s’est brusquement arrêté au second tour des Play-Offs en fin de saison. Un échec conséquent que Rudy Gobert n’a pas caché en marge de la reprise de la NBA.

« C’était difficile… »